Ведущий уфимского канала проведет в прямом эфире целые сутки, чтобы установить мировой рекорд

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-18T19:21:16+03:00

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Ведущий уфимского телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев проведет в прямом эфире целые сутки – таким образом журналист намерен установить мировой рекорд Гиннеса.

24-часовой эфир, в ходе которого Ганиев будет непрерывно общаться с гостями и телезрителями, начнется 28 декабря в 12 часов по местному времени. Во время эксперимента каждый дозвонившийся сможет передать привет своим родным и поддержать ведущего.

К слову, за всю историю Уфа была представлена в книге рекордов всего один раз в качестве самой крайней географической точки Европы на востоке. А вот с достижением в прямом эфире все интереснее: в октябре текущего года мировым рекордсменом стал российский шоумен Владимир Соловьев. За одну неделю он провел в лайф-режиме 25 часов 53 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU