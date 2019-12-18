2019-12-18T08:55:23+03:00
Происшествия

Молодая мать из Башкирии обнаружила мертвым своего новорожденного ребенка

Малыш скончался прямо в кроватке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Младенца обнаружила собственная матьМладенца обнаружила собственная матьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На съемной квартире в одной из панелек города Благовещенска скончался младенец. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мертвым ребенка обнаружила его собственная 20-летняя мать, когда проснулась ранним утром 16 декабря, чтобы проведать сына. Малыш умер прямо в кроватке.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при беглом осмотре не заметили на теле ребенка видимых телесных повреждений. Не исключено, что он мог задохнуться.

Известно, что буквально через неделю мальчику могло бы исполниться пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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