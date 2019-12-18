Молодая мать из Башкирии обнаружила мертвым своего новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-18T08:55:23+03:00

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На съемной квартире в одной из панелек города Благовещенска скончался младенец. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мертвым ребенка обнаружила его собственная 20-летняя мать, когда проснулась ранним утром 16 декабря, чтобы проведать сына. Малыш умер прямо в кроватке.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при беглом осмотре не заметили на теле ребенка видимых телесных повреждений. Не исключено, что он мог задохнуться.

Известно, что буквально через неделю мальчику могло бы исполниться пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU