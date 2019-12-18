Башкирия заняла 33 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат
Эксперты «РИА Новости» подвели итоги 2019 года по уровню зарплат в регионах России. Они составили рейтинг средних зарплат, в котором Башкирия заняла 33 место. По данным аналитиков, средний заработок в республике составляет от 18 до 41 тысячи рублей. Такие деньги получают ежемесячно более 50% населения региона.
Также в «РИА Новости» отмечают, что в Башкирии есть и те, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. Их доля составляет 13,4% всех официально трудоустроенных граждан. В свою очередь, 3% населения республики зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц.
Соседний Татарстан в рейтинге регионов России по уровню зарплат попал на 39 место, уступив Башкирии шесть позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU