В Уфе временно перекроют движение по улице Заки Валиди

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-18T06:54:42+03:00

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Сегодня, 18 декабря, в Уфе временно перекроют движение автомобильного транспорта на оживленном участке улицы Заки Валиди. Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, автомобилисты не смогут проехать по дороге от улицы Аксакова до улицы Мажита Гафури.

Как отмечают в городской администрации, ограничение движение будет действовать с 8 часов утра до 22 часов вечера. В это же время будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».

Как пояснили в мэрии Уфы, перекрытие движения связано с проведением инвестиционного форума «Башкортостан зовет». В башкирскую столицу съедутся сотни бизнесменов со всей страны. Некоторые из них действующие члены списка «Форбс».

ИСТОЧНИК KP.RU