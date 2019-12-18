«Это сколько людей потравится?»: в Уфе массово расклеивают объявления о продаже спирта

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-18T06:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На жилых домах в Уфе стали массово появляться объявления с предложением купить этиловый спирт («питьевой», как уточняется в тексте рекламы). Об этом в соцсетях сообщают обеспокоенные местные жители. Большинство объявлений расклеивается в северном районе города – Черниковке.

– Что с этим будете делать? На НГ будет ограничена продажа алкоголя, а по всей Черниковке вот такие объявления над подъездами расклеены. Конкретно это мы с мужем увидели на ВАЗе в воскресенье. Это сколько людей потравится? – возмущается горожанка.

Многие жители считают, что коммерсанты активизировались в связи с запретом на продажу алкоголя, которые власти республики намерены ввести в период новогодних праздников. Алкогольную продукцию в Башкирии не получится купить законно 3 января, а с 4 по 6 число продажу спиртного разрешат только в строго ограниченном временном промежутке: с 10:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU