В Башкирии хотят создать «Медовую деревню»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-17T16:43:20+03:00

Проект включает в себя пасеку, десятки домов, манежи для спортивных состязаний и целый музей

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Сегодня, 17 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Иглинскому району побывал в селе Ивано-Казанка, где планируется создание «Медовой деревни».

Проект включает в себя десять гостевых домов, жилища для охотника, пчеловода, кумысника, рыбака и ремесленные мастерские. Здесь же хотят разместить колодно-бортевую пасеку на 300 колод, конеферму, кумысную ферму, манежи для национальной игры «Ылак», а также для пеших и конных лучников. Помимо этого, в селе появится республиканский музей меда.

Фермер-пчеловод Фанис Халилов убежден, что «Медовая деревня» станет туристическим центром и площадкой для мероприятий различного уровня. Так, в 2021 году ее посетят участники Международного конгресса по пчеловодству.

– Вроде родился и вырос в Башкирии, а ничего подобного раньше не видел, – прокомментировал позже на своей странице глава региона Радий Хабиров. – Люди своими руками делают точку роста экономики и притяжения – для туристов. Это можно только приветствовать и поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU