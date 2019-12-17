2019-12-17T12:18:07+03:00
Общество

В одной из ЦРБ Башкирии более 80 медиков работали без законных льгот

Ситуацию удалось переломить после вмешательства профсоюза
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За последние полгода льготы были восстановлены для более чем пятисот медиковЗа последние полгода льготы были восстановлены для более чем пятисот медиковФото: Артем КИЛЬКИН
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Медики центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Давлеканово 82 медика работали без законных льгот. Об этом сообщили в профсоюзе работников здравоохранения.

Врачам восстановили гарантии за работу во вредных условиях после вмешательства правозащитной организации. Коллективное обращение от сотрудников ЦРБ в профсоюз поступило еще в марте текущего года. В следующем месяце ходе проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) были выявлены нарушения. Администрация медучреждения получила предписание о проведении внеплановой спецоценки.

– Если до внеплановой спецоценки участковые педиатры, терапевты и медсестры, фельдшера ФАП и медработники Ивановской СВА вообще не получали доплат за работу во вредных условиях, то теперь она составила 4% к окладу, а отпуск был увеличен с 28 до 42 дней, – рассказали в пресс-службе профсоюза медиков.

По словам Альберта Абукаева, технического инспектора охраны труда в правозащитной организации, отсутствие компенсации и допотпусков – «причина социальной напряженности в коллективах». Он также отметил, что за последние пять лет данные льготы были сокращены или вообще исчезли у 4,5 тысяч работников здравоохранения республики. Только за полгода благодаря профсоюза доплаты и отпуска за работу во вредных условиях были восстановлены для 150 медиков Туймазинской ЦРБ, 136 Чекмагушевской и 300 – Исянгуловской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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