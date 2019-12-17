Уфимская прокуратура взялась за блокировку сайтов, где продают снюс

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-17T09:38:03+03:00

Снюс стал причиной отравления двух школьников в Башкирии Фото: Мария ЛЕНЦ

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По требованию уфимской прокуратуры заблокировано пять интернет-ресурсов, на которых продавался снюс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

– Вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний, – пояснили в прокуратуре.

После того как прокурор предъявил в суд иски о признании информации запрещенной к распространению, ресурсы были заблокированы органами Роскомндзора

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии два ребенка – мальчик и девочка – попали в больницу с острым отравлением после употребления снюса. Посла этого глава республики Радий Хабиров потребовал от продавцов убрать с витрин опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU