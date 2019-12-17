2019-12-17T09:38:03+03:00
Общество

Уфимская прокуратура взялась за блокировку сайтов, где продают снюс

По требованию надзорного ведомства прикрыли пять виртуальных лавок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Снюс стал причиной отравления двух школьников в БашкирииСнюс стал причиной отравления двух школьников в БашкирииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По требованию уфимской прокуратуры заблокировано пять интернет-ресурсов, на которых продавался снюс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

– Вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний, – пояснили в прокуратуре.

После того как прокурор предъявил в суд иски о признании информации запрещенной к распространению, ресурсы были заблокированы органами Роскомндзора

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии два ребенка – мальчик и девочка – попали в больницу с острым отравлением после употребления снюса. Посла этого глава республики Радий Хабиров потребовал от продавцов убрать с витрин опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимская прокуратура взялась за блокировку сайтов, где продают снюс
В парламенте Башкирии озаботились сохранением питьевой воды для потомков
Бюджет Башкирии составит почти 225 млрд рублей
У 20-летнего жителя Башкирии выявили опасный вирус
В Уфе на «салаватке» столкнулись две иномарки, есть пострадавший
В Башкирии с оборонного завода похитили сотни тонн взрывчатки
Стало известно, почему происходят сбои в работе пиксельных елок в Башкирии
В Башкирии вынесли приговор водителю, по вине которого погибли четверо дорожных рабочих
Стало известно, где и во сколько в Уфе прогремит новогодний салют
В Уфе неизвестный мужчина расправился с женщиной в подъезде и скрылся
«Думали, что у него пневмония»: в Башкирии умер ребенок с редким заболеванием
В Уфе стартовала операция «Должник»
В Уфе после обнаружения обглоданного черепа следователи возбудили уголовное дело
В 2020 году в Башкирии построят 90 фельдшерско-акушерских пунктов
На уфимский спорткомплекс для детей власти Башкирии потратят 446 млн рублей
Под Уфой водитель устроил погоню с сотрудниками ГИБДД на 20-метровом участке
В Уфе откроет двери крупнейшая индийская выставка-ярмарка «ЛЮБИМАЯ ИНДИЯ»
О науке понятно и доступно
14 декабря в УГНТУ для старшеклассников города Уфы прошла интеллектуально-развлекательная игра