Уфимская прокуратура взялась за блокировку сайтов, где продают снюс
По требованию уфимской прокуратуры заблокировано пять интернет-ресурсов, на которых продавался снюс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
– Вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний, – пояснили в прокуратуре.
После того как прокурор предъявил в суд иски о признании информации запрещенной к распространению, ресурсы были заблокированы органами Роскомндзора
Напомним, на прошлой неделе в Башкирии два ребенка – мальчик и девочка – попали в больницу с острым отравлением после употребления снюса. Посла этого глава республики Радий Хабиров потребовал от продавцов убрать с витрин опасное вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU