2019-12-17T08:28:42+03:00
Общество

У 20-летнего жителя Башкирии выявили опасный вирус

В этом году им заразилось 13 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В этом году в Башкирии снизилась заболеваемость корьюВ этом году в Башкирии снизилась заболеваемость корьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии медики выявили новый случай заражения корью. Носителем вируса стал 20-летний житель республики. Издание UfacityNews.ru со ссылкой на Росздравнадзор сообщает, что корь у пациента диагностировали в октябре или ноябре.

За текущий год в регионе зафиксировано 13 случаев заболевания этой инфекцией. Четверо заразившихся – дети до 14 лет. Отмечается, что в целом заболеваемость снизилась на 60%. В период с января по ноябрь 2018 года этот показатель составлял 0,81 случая на 100 тысяч человек, а в 2019 – 0,32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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