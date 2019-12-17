У 20-летнего жителя Башкирии выявили опасный вирус
В этом году им заразилось 13 человек
В этом году в Башкирии снизилась заболеваемость корьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии медики выявили новый случай заражения корью. Носителем вируса стал 20-летний житель республики. Издание UfacityNews.ru со ссылкой на Росздравнадзор сообщает, что корь у пациента диагностировали в октябре или ноябре.
За текущий год в регионе зафиксировано 13 случаев заболевания этой инфекцией. Четверо заразившихся – дети до 14 лет. Отмечается, что в целом заболеваемость снизилась на 60%. В период с января по ноябрь 2018 года этот показатель составлял 0,81 случая на 100 тысяч человек, а в 2019 – 0,32.
ИСТОЧНИК KP.RU