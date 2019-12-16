«Думали, что у него пневмония»: в Башкирии умер ребенок с редким заболеванием

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-16T18:39:48+03:00

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В Башкирии скончался 7-летний мальчик, который страдал редким заболеванием – мукополисахаридозом 1 типа. По данным издания «ProUfu.ru», его состояние постепенно ухудшилось в ноябре 2019 года, когда в Сибае, где живет семья, ухудшилась экологическая обстановка.

Как рассказала мать ребенка изданию, Рамиля (имя изменено) почти не выпускали из дома, потому что из-за смога ему становилось хуже.

- Изначально думали, что у сына пневмония. Но она не подтвердилась. Мы даже не знаем, в чем причина. 12 дней у него была высокая температура, нас забрали в инфекционную больницу в Уфе, где он умер 6 декабря. Конечный диагноз патологоанатома – остановка сердца. Но ведь не это причина смерти. Мы хотим знать правду, - сказала она корреспонденту.

Также известно, что ребенок принимал все препараты, получал их вовремя, еженедельно делал капельницы, его смерть может быть связана с экологической ситуацией.

Удетей, страдающих таким редким заболеванием, высокая чувствительность к экологической обстановке, которая в Сибае оставляет желать лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU