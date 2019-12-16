«Башкирские дворики» выполнены на 86%, но только 30% территорий соответствуют требованиям

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-16T14:27:03+03:00

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В правительстве республики подвели итоги программы по благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики». С докладом выступил министра жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев.

По его словам, республиканская программа выполнена на 86% – ремонт завершен на 346 объектов из 400 запланированных. В работе все еще находятся 64 территории, 126 – на стадии согласования документов. Кассовое освоение составило 72%, или 1,3 млрд рублей из 1,8.

При этом больше 70% дворов, в которых сделан ремонт, не соответствуют требованиям и стандартам. Расторгнуто 11 контрактов, а из 913 заключенных договоров графики работ были просрочены более чем в половине. Среди причин провала по качеству Беляев называет неготовность муниципалитетов, невыполнение подрядчиками обязательств по контрактам и несоблюдение комплексного подхода к благоустройству.

В число лидеров по «Башкирским дворикам» входят Янаул, Туймазы, Агидель, Дюртюли, Салават, Нуримановский и Татышлинский районы, а также некоторые уфимские дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU