2019-12-16T12:32:34+03:00
Общество

На выходных в двух городах Башкирии возникли неполадки с пиксельными елками

Конструкции за миллионы рублей начали сбоить при температуре в -9 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagramфото: instagram
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Сразу в двух городах БашкирииУфе и Нефтекамске – возникли неполадки с пиксельными елками. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Первый случай «битого пикселя» произошел в минувшую субботу на главной елке столицы Башкирии – на площади у конгресс-холла «Торатау». На одной из сторон 32-метровой конструкции исчезла иллюминация – перегорел целый сектор. К слову, цена этой декоративной ели составляет порядка 20 млн рублей.

Другая пиксельная елка расстроила уже жителей Нефтекамска. 15 декабря горожане заметили, что перестал светиться участок спирали вокруг праздничного дерева. Опубликовавший пост житель города отметил, что температура воздуха на тот момент составляла всего 9 градусов холода.

фото: елка в Нефтекамске / Instagram

фото: елка в Нефтекамске / Instagram

– Лишь бы до 1 января доработали лампы, – надеется житель Нефтекамска в комментариях.

Напомним, в общей сложности власти Башкирии заплатили за новогоднюю иллюминацию порядка 115 млн рублей. Однако деньги были выделены не из бюджета республики, а одним из местных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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