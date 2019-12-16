В Башкирии 15-летняя девочка угодила в больницу после падения с высоты
Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС
Фото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:
Сегодня, 16 декабря, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно о семи случаях падения людей с высоты. В своем докладе руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров заявил, что всего за прошедшую неделю разбились насмерть два человека, а еще пятеро попали в больницы.
Как отметил Фарит Гумеров, медикам удалось спасти 15-летнюю девочку из Сибая. Она упала с большой высоты, но осталась жива. Сейчас она находится в больнице. Подробностей несчастного случая в госкомитете Башкирии по ЧС не разглашают.
ИСТОЧНИК KP.RU