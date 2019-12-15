2019-12-15T20:20:55+03:00
Общество

Какой будет погода в конце 2019 года в Башкирии

Синоптики обещают аномальное тепло и снегопады
Павел КРАЙНОВ
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фото: Рустем Ахуновфото: Рустем Ахунов
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Последние две недели 2019 года в Башкирии будут относительно теплыми. Синоптики обещают, что из-за атлантического циклона в западной части республики целую неделю будет стоять аномально теплая для декабря погода. Кроме того, с понедельника, 16 декабря, и до пятницы, 20 декабря, в Башкирию придут снегопады.

По данным метеорологов со вторника, 17 декабря, и до субботы, 21 декабря, ожидается в дневное время суток столбики термометров не опустятся ниже -5 градусов Цельсия. Самым теплым будет четверг, 19 декабря – в этот день на улице потеплеет до 0 градусов. Всю неделю в регионе будет усиление ветра вплоть до 15 метров в секунду.

Следующая неделя, начиная с 23 декабря, также будет не очень холодной синоптики обещают максимально холодный день в понедельник – столбики термометров покажут -6 градусов. Резкое похолодание ожидается в последние выходные 2019 года. В субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, в Башкирии днем похолодает до -22, -25 градусов. По ночам температура воздуха опустится до – 26, -29 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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