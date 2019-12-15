2019-12-15T19:30:35+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели мужчины в уфимском аэропорту

Несчастный случай произошел в минувшую субботу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Стали известны подробности несчастного случая, оборвавшего жизнь 54-летнего мужчины. В минувшую субботу, 14 декабря, он упал со строительных лесов на территории аэропорта Уфы. Как сообщалось ранее, он трудился в строительной фирме, которая строила здание на территории аэропорта.

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, сейчас эксперты разбираются, что могло послужить причиной гибели рабочего. По данным ведомства, он находился в каске и имел страховочный трос. По одной из версий причиной его гибели мог послужить сердечный приступ.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» заявили корреспондентам ГТРК «Башкортостан», что несчастный случай не имеет никакого отношения к деятельности аэропорта. Воздушная гавань Уфы работает в обычной режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в конце 2019 года в Башкирии
Стали известны подробности гибели мужчины в уфимском аэропорту
«Выкинули как игрушку»: в Башкирии на улице замерзает бойцовская собака
В Башкирии посреди улицы внезапно вспыхнула иномарка
В Уфе социальный педагог присвоила чужой мобильный телефон
Уфа стала лидером по количеству людей, готовых уехать ради работы
В Башкирии руководитель предприятия обнаружил у себя в кабинете ртуть
В двух городах Башкирии появятся 40 новых троллейбусов
Глава Башкирии заявил о первых результатах «борьбы» со снюсами
Власти Башкирии совместно с турецкими инвесторами построят в Уфе новый корпус роддома
В Башкирии прогнозируют аномальную для декабря погоду
«Такого ужаса я никогда не испытывал»: фотограф из Башкирии Марат Сафин прокомментировал обвинения в изнасиловании
В Башкирии девочка стала жертвой отравления снюсом
В Башкирии на сельской дороге опрокинулась легковушка, водитель погиб
Житель Башкирии погиб при пожаре в собственном доме