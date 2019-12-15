Стали известны подробности гибели мужчины в уфимском аэропорту

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-15T19:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности несчастного случая, оборвавшего жизнь 54-летнего мужчины. В минувшую субботу, 14 декабря, он упал со строительных лесов на территории аэропорта Уфы. Как сообщалось ранее, он трудился в строительной фирме, которая строила здание на территории аэропорта.

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, сейчас эксперты разбираются, что могло послужить причиной гибели рабочего. По данным ведомства, он находился в каске и имел страховочный трос. По одной из версий причиной его гибели мог послужить сердечный приступ.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» заявили корреспондентам ГТРК «Башкортостан», что несчастный случай не имеет никакого отношения к деятельности аэропорта. Воздушная гавань Уфы работает в обычной режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU