2019-12-15T19:05:34+03:00
Общество

«Выкинули как игрушку»: в Башкирии на улице замерзает бойцовская собака

Сейчас волонтеры подыскивают новый дом для стаффордширского терьера
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители города Салават ищут новый дом для собаки бойцовской породы. Сейчас животное находится на передержке, но зоозащитники не оставляют надежды на то, что ее заберут новые хозяева. Собаку буквально выбросили на мороз, наигравшись с ней.

11-месячная Боня породы стаффордширский терьер. По словам волонтеров, она не агрессивная и не дерется с другими собаками.

- Боня очередная жертва нелюдей! Её выкинули как игрушку! Боня пристраивается в квартиру, либо в частный сектор с проживанием в доме, только людям знакомым с данной породой, - пишут в соцсетях волонтеры.

Всем, кто хочет забрать к себе в дом Боню и обрести нового друга, позвоните по номерам: 89875863141 или 8 (917) 401-90-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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