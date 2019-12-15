2019-12-15T18:35:55+03:00
Происшествия

В Башкирии посреди улицы внезапно вспыхнула иномарка

Припаркованный автомобиль сгорел в считанные минуты
Павел КРАЙНОВ
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Фото: «БашДТП»Фото: «БашДТП»
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Сегодня, 15 декабря, в Туймазах сгорела припаркованная рядом с супермаркетом Kia Rio. Момент пожара засняли на камеру мобильного телефона местные жители и выложили снимок в социальную сеть Инстаграм в группу «БашДТП».

По словам местных жителей, все произошло очень быстро. Автомобиль внезапно загорелся и сгорел дотла еще до приезда пожарных. В комментариях к публикации в соцсетях некоторые туймазинцы предположили, что это ЧП могло быть поджогом. Однако эта информация так и осталась версией – факт поджога не подтверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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