В Башкирии посреди улицы внезапно вспыхнула иномарка
Припаркованный автомобиль сгорел в считанные минуты
Фото: «БашДТП»
Изменить размер текста:
Сегодня, 15 декабря, в Туймазах сгорела припаркованная рядом с супермаркетом Kia Rio. Момент пожара засняли на камеру мобильного телефона местные жители и выложили снимок в социальную сеть Инстаграм в группу «БашДТП».
По словам местных жителей, все произошло очень быстро. Автомобиль внезапно загорелся и сгорел дотла еще до приезда пожарных. В комментариях к публикации в соцсетях некоторые туймазинцы предположили, что это ЧП могло быть поджогом. Однако эта информация так и осталась версией – факт поджога не подтверждается.
ИСТОЧНИК KP.RU