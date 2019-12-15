2019-12-15T17:32:38+03:00
Происшествия

В Уфе социальный педагог присвоила чужой мобильный телефон

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Демском районе башкирской столицы произошел необычный случай. Сотрудники полиции задержали 44-летнюю женщину по подозрению в краже мобильного телефона. Сама она работает социальным педагогом в одном из подростковых клубов в Деме. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, она забрала лежащий на банкомате мобильный и присвоила его.

Не придумав ничего лучше, соцпедагог сдала мобильный в комиссионный магазин. Когда за ней пришли сотрудники полиции, она во всем призналась. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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