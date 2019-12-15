2019-12-15T16:39:22+03:00
Экономика

Уфа стала лидером по количеству людей, готовых уехать ради работы

Эксперты пришли к такому выводу проанализировав тысячи резюме
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне эксперты «Работа.ру» проанализировали порядка 200 тысяч резюме уфимцев и пришли к выводу, что почти треть соискателей готовы уехать из Уфы ради работы. По данным аналитиков, 31% горожан ответили, что, если им предложат хорошую работу, они, не раздумывая отправятся в путь.

В компании отметили, что наибольшее количество вакансий для уфимцев предлагают в Германии. Но есть одно условие – высшее медицинской образование.

Также жителям Башкирии предлагают переехать на работу в Москву и Санкт-Петербург и предлагают зарплату в 160 тысяч в месяц. Такие деньги предлагают установщикам дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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