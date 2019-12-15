2019-12-15T15:34:32+03:00
Общество

В Башкирии руководитель предприятия обнаружил у себя в кабинете ртуть

Опасное вещество было припрятано за тумбочкой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»
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Начальник участка одного из предприятий в Стерлитамаке обнаружил в своем кабинете баночку с ртутью. Инцидент произошел еще 11 декабря, однако известно об этом стало лишь накануне. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, мужчина решил сделать перестановку в кабинете и когда рабочие отодвинули тумбочку, то нашли там сосуд со странным веществом.

Начальник участка предприятия тут же позвонил в диспетчерскую службы спасения. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли вещество и увезли его в городскую лабораторию, отмечает собеседник. Экспертам предстоит выяснить, действительно ли это ртуть, а полицейским – как она оказалась в кабинете у мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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