В двух городах Башкирии появятся 40 новых троллейбусов
Сегодня, 15 декабря, стало известно, что башкирские власти планируют закупить для Уфы и Стерлитамака 40 новых троллейбусов. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Назаров.
Известно, что новые троллейбусы закажут на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Поставка позволит существенно повысить качество перевозок в двух крупнейших городах республики.
По словам Андрея Назарова, на данный момент износ электротранспорта в Башкирии оценивается на уровне 99%. Обновление автопарка – единственный выход из сложившейся ситуации.
Также вице-премьер анонсировал выход Уфимского трамвайно-троллейбусного завода на международный рынок. Первые покупатели нашлись в республике Молдова.
ИСТОЧНИК KP.RU