2019-12-15T15:11:39+03:00
Экономика

В двух городах Башкирии появятся 40 новых троллейбусов

Об этом заявил вице-премьер башкирского правительства
Павел КРАЙНОВ
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Новые машины будут курсировать по Уфе и СтерлитамакуНовые машины будут курсировать по Уфе и СтерлитамакуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 15 декабря, стало известно, что башкирские власти планируют закупить для Уфы и Стерлитамака 40 новых троллейбусов. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Назаров.

Известно, что новые троллейбусы закажут на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Поставка позволит существенно повысить качество перевозок в двух крупнейших городах республики.

По словам Андрея Назарова, на данный момент износ электротранспорта в Башкирии оценивается на уровне 99%. Обновление автопарка – единственный выход из сложившейся ситуации.

Также вице-премьер анонсировал выход Уфимского трамвайно-троллейбусного завода на международный рынок. Первые покупатели нашлись в республике Молдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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