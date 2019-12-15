Власти Башкирии совместно с турецкими инвесторами построят в Уфе новый корпус роддома

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-15T13:03:17+03:00

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Накануне в Уфе состоялось совещание башкирского правительства, где был рассмотрен проект строительства нового корпуса роддома №3. Вице-премьер регионального кабмина заявил, что здание будет построено в концессии с турецкими инвесторами. Андрей Назаров обозначил и сроки строительства. По его словам, корпус построят всего за три года.

Как отметил вице-премьер, компания из Турции будет управляющим партнером на пять лет, а затем срок договора прекратится. Право собственности на здание сохранится за республикой. Стоимость проекта не называется, но Андрей Назаров утверждает, что большую часть денег на строительство выделят турецкие партнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU