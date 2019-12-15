2019-12-15T12:23:05+03:00
Общество

В Башкирии прогнозируют аномальную для декабря погоду

Синоптики обещают резкую перемену погоды
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В Башкирию с завтрашнего дня придет атлантический циклон. Как отмечают синоптики, благодаря циклону в западной части республики установится аномально теплая для декабря погода. В Башгидрометцентре отмечают, что уже утром, 16 декабря, в Уфе прогнозируется до -13 градусов Цельсия. Днем столбики термометров могут подняться до -10 градусов, а к ночи и до -6, -7ºС.

Такая теплая погода сохранится в западной части Башкирии до конца следующей недели. Столбики термометров в эти дни не будут опускаться ниже отметки -10 градусов Цельсия. В самых западных районах республики воздух может прогреться до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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