В Башкирии девочка стала жертвой отравления снюсом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-15T11:02:18+03:00

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Накануне еще один ребенок стал жертвой отравления снюсом. Так называемый «жевательный табак» с высоким содержанием никотина стал в последнее время популярен у башкирских подростков. 11 декабря случай отравления произошел в Стерлитамаке – там 11-летний мальчик угодил в реанимацию после употребления «таблетки». Сегодня, 15 декабря, министр образования Башкирии Айбулат Хажин подтвердил второй случай. На этот раз снюсом отравилась девочка в Нефтекамске.

Также министр заявил, что распространение снюса в Башкирии стало настоящей проблемой.

- Позавчера это произошло с мальчиком в Стерлитамаке, вчера на этот раз девочка отравилась снюсом. У нас нет запрета на никотиносодержащие вещества. Это, конечно, серьезная проблема. Никотиносодержащие вещества находятся в свободной продаже не только в магазинах, но и в интернете, - заявил Хажин Башкирскому спутниковому телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU