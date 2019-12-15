В Башкирии на сельской дороге опрокинулась легковушка, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-15T10:12:30+03:00

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В минувшую субботу, 14 декабря, в селе Старопучкаково Чекмагушевского района Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным регионального управления ГИБДД, 36-летний местный житель за рулем Лада Гранта ехал по улице Салихова в сторону деревни Юмашево. Внезапно водитель потерял управление, и машина вылетела с дороги.

По данным ГИБДД по Башкирии, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Всего за прошедшую субботу сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 14 аварий, в которых погибли два человека и еще 22 получили различные травмы. В пресс-службе ведомства сообщают, что только за вчерашний день задержано 56 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU