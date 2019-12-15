Житель Башкирии погиб при пожаре в собственном доме

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-15T09:05:00+03:00

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Накануне в поселке Мраткино, что в Белорецком районе Башкирии, произошло ЧП. В переулке Победы в считанные минуты вспыхнул и сгорел бревенчатый дом. Очевидцы сняли момент пожара на камеру мобильного телефона и выложили в социальные сети.

По предварительной версии, пожар начался с гаража. Там сначала вспыхнуло горючее, а затем взорвались баллоны с газом. Здание загорелось, огонь моментально перекинулся на дом. Жильцы дома успели эвакуироваться, но отец семейства погиб в огне, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Сейчас дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU