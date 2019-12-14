Парень из Башкирии спустя 6 лет рассказал, почему убил 10-летнего мальчика-инвалида

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-14T14:33:27+03:00

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20-летний Вячеслав Ф., в 2014 году убивший 10-летнего мальчика-инвалида, рассказал, почему он пошел на жуткое преступление.

Напомним, что за поисками пропавшего летом 2014 года Азамата Сулейманова следила вся Башкирия. Мальчик пропал в Иглинском районе в селе Кудеевка. Вскоре сыщикам удалось выйти на след человека, убившего ребенка. Им оказался 15-летний местный житель Вячеслав Ф — сын бывшего участкового. Вскоре подростка осудили.

Спустя пять лет Вячеслав оказался на свободе и рассказал журналистам проекта «Честно говоря», зачем он убил соседского мальчика. Оказалось, что убийцу постоянно травили в школе. Все попытки рассказать руководству учебного заведения о буллинге заканчивались для Вячеслава очередным издевательством со стороны местных школьников. Свою беспомощную злость обиженный всеми парень смог выместить лишь на мальчике-инвалиде, которого убил на территории кирпичного завода.

К слову, ребят травивших убийцу и некоторых сотрудников школы после инцидента привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU