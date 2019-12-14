Оживленную улицу в центре Уфы залило водой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-14T11:32:38+03:00

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Вечером в пятницу, 13 декабря, в Уфе в районе Монумента дружбы произошла коммунальная авария.

Как сообщает пресс-служба уфимской администрации, неприятный инцидент произошел на пересечении улиц Заки Валиди и Сочинской. На место немедленно выехали представили аварийных служб города, которые принялись устранять последствия прорыва. Всего на месте работали пять бригад коммунальщиков и спецтехника.

Оказалось, что переполох начался из-за поврежденной трубы диаметром 500 миллиметров 1988 года постройки. Уже через несколько часов рабочие привели состояние улицы в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU