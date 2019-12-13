«Казанская публика поостыла»: Радик Юльякшин впервые не смог собрать полный зал

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-13T13:35:11+03:00

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Певец башкирской и татарской эстрады Элвин Грей теряет популярность – он не смог собрать полный зал в казанской «Пирамиде». Об этом сообщает издание Kazanfirst.ru. При этом публика была достаточно разношерстной: от пенсионерок до совсем юных фанатов Радика.

В час начала концерта было много свободных мест, и впоследствии аншлаг не было. По всей видимости, такая же судьба постигнет и второе выступление Юльякшина в Казани – согласно сайту по продаже билетов, не раскупленные места еще остались.

Неизвестно, почему именно казанская публика поостыла. Возможно, это связано с довольно высокими ценами на билеты (1300-1700 рублей). По другой версии, Грей потерял популярность в столице Татарстана из-за решения развивать карьеру в Москве. По данным местного издания, теория о том, что по исполнителю «безумно скучали, не подтвердилась» – вместо этого Радика начали просто забывать.

ИСТОЧНИК KP.RU