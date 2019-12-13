На ближайших выходных температура воздуха в Башкирии опустится до -24°

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-13T10:08:11+03:00

По ночам в республике будет очень холодно Фото: Олег ЗОЛОТО

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На ближайших выходных в Башкирии станет холоднее. В отдельных районах температура воздуха достигнет отметки в -24°. О погоде на ближайших выходных рассказали синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 13 декабря, на территории республики обойдется без сильных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха составит -7, 12°.

В субботу 14 декабря станет немного холоднее, преимущественно без осадков. Воздух будет слабым, неустойчивым. Столбик термометра грядущей ночью покажет -12, 17°, а местами и все -19, -24°. Днем чуть потеплеет: -8,-13°.

В заключительный день недели, 15 декабря, погода существенно не изменится: те же отметки на термометре и тот же характер ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU