Проверка слуха: в Уфе парочку застукали за сексом в автобусе

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-13T08:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Новость о том, что в уфимской маршрутке девушка с парнем предались любовным утехам на глазах у изумленных пассажиров, оказалась фейком. Как сообщают коллеги из «КП-Иркутск», на самом деле все произошло в Бурятии.

Тем временем ряд СМИ Башкирии, в числе которых news102.ru и ProUfu.ru со ссылкой на местные соцсети написали о том, что все произошло именно в столице республике. В действительности провокационная фотография появился в популярном бурятском сообществе ВКонтакте «Аноним 03». Уже после этого пользователи из других регионов стали массово выкладывать снимки в своих пабликах.

ИСТОЧНИК KP.RU