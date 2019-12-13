2019-12-13T08:15:43+03:00
Общество

Проверка слуха: в Уфе парочку застукали за сексом в автобусе

На самом деле все произошло в другом регионе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Аноним 03"фото: "Аноним 03"
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Новость о том, что в уфимской маршрутке девушка с парнем предались любовным утехам на глазах у изумленных пассажиров, оказалась фейком. Как сообщают коллеги из «КП-Иркутск», на самом деле все произошло в Бурятии.

Тем временем ряд СМИ Башкирии, в числе которых news102.ru и ProUfu.ru со ссылкой на местные соцсети написали о том, что все произошло именно в столице республике. В действительности провокационная фотография появился в популярном бурятском сообществе ВКонтакте «Аноним 03». Уже после этого пользователи из других регионов стали массово выкладывать снимки в своих пабликах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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