2019-12-12T20:02:20+03:00
Общество

В День Конституции под Уфой открыли новый арт-объект

Уличное украшение появилось в Нагаево
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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Сегодня, 12 декабря, в Нагаево открыли арт-объект «Я люблю Нагаево». На торжественную церемонию приехали глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, депутаты, общественники и жители села.

- Примечательно, что именно в этот день (День Конституции - Прим. ред.) у нас в Нагаево появилась новая визитная карточка - арт -объект «Я люблю Нагаево» который, надеюсь, понравится жителям и станет местом признания любви к родным местам, - сказал Плотников.

Яркий объект установили на улице Новой. Буквы выполнены из металла и камня в технике «Габион», высота их достигает 1, 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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