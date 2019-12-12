24-летний житель Башкирии получил на производстве тяжелую травму глаза

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-12T19:29:27+03:00

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В Башкирии гострудинспекция расследовала несчастный случай, в котором пострадал 24-летний работник ООО «Спецнефтесервис» в Октябрьском. Мужчина при выполнении работ получил тяжелую травму глаза.

Как сообщили в ведомстве, во время выполнения ремонтных работ и уборки территории скважины в правый глаз помощника бурильщика КРС попал инородный предмет. Пострадавшего направили в уфимскую больницу, где ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями.

- Причинами несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуальной защиты (работодатель не обеспечил его защитными очками), а также неудовлетворительная организация работ (в отсутствии должного контроля работник находился в опасной зоне без средств защиты), - прокомментировали в гострудинспекции.

Предприятие будет оштрафовано.

ИСТОЧНИК KP.RU