2019-12-12T19:29:27+03:00
Происшествия

24-летний житель Башкирии получил на производстве тяжелую травму глаза

Инцидент расследовала гострудинспекция
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии гострудинспекция расследовала несчастный случай, в котором пострадал 24-летний работник ООО «Спецнефтесервис» в Октябрьском. Мужчина при выполнении работ получил тяжелую травму глаза.

Как сообщили в ведомстве, во время выполнения ремонтных работ и уборки территории скважины в правый глаз помощника бурильщика КРС попал инородный предмет. Пострадавшего направили в уфимскую больницу, где ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями.

- Причинами несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуальной защиты (работодатель не обеспечил его защитными очками), а также неудовлетворительная организация работ (в отсутствии должного контроля работник находился в опасной зоне без средств защиты), - прокомментировали в гострудинспекции.

Предприятие будет оштрафовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Конституции под Уфой открыли новый арт-объект
24-летний житель Башкирии получил на производстве тяжелую травму глаза
Работникам ЖЭУ в Уфе задолжали более миллиона рублей
Работающие в селах молодые учителя из Башкирии получили гранты по 600 тысяч рублей
Следователи Башкирии проверят отравление ребенка «конфетой»
Жена пропавшего с двумя детьми Артема Мазова в Уфе прокомментировала информацию о прощальной записке
Башкирия стала одним из лидеров в ПФО по количеству застрахованных сельхозживотных
Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
В центре Стерлитамака лежал обмороженный труп мужчины
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев.
В Башкирии ученик младших классов попробовал «жевательную конфету» и попал в реанимацию
В Нефтекамске засняли чудесное спасение строителей, которые застряли в оторвавшейся люльке
Уфимец натравил бойцовскую собаку на бездомных кошек в подъезде
Уфимский ресторатор на элитной иномарке устроил стрельбу в центре города
В Башкирии 18-летний парень попал под трамвай
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой