24-летний житель Башкирии получил на производстве тяжелую травму глаза
В Башкирии гострудинспекция расследовала несчастный случай, в котором пострадал 24-летний работник ООО «Спецнефтесервис» в Октябрьском. Мужчина при выполнении работ получил тяжелую травму глаза.
Как сообщили в ведомстве, во время выполнения ремонтных работ и уборки территории скважины в правый глаз помощника бурильщика КРС попал инородный предмет. Пострадавшего направили в уфимскую больницу, где ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями.
- Причинами несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуальной защиты (работодатель не обеспечил его защитными очками), а также неудовлетворительная организация работ (в отсутствии должного контроля работник находился в опасной зоне без средств защиты), - прокомментировали в гострудинспекции.
Предприятие будет оштрафовано.
ИСТОЧНИК KP.RU