Башкирия стала одним из лидеров в ПФО по количеству застрахованных сельхозживотных

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-12T16:22:27+03:00

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Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству застрахованных сельхозживотных по итогам девяти месяцев текущего года.

Издание UfacityNews.ru со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков сообщает, ПФО занял первое место в стране по объему агрострахования. В округе лидирующую позицию занимает Самарская область с объемом рынка в 247 млн рублей, далее – Мордовия (194 млн), тройку замыкает Татарстан (165 млн). Башкирия заняла четвертую строчку в рейтинге со 135 млн рублей страховой премии.

Республика также находится на пятом месте по количеству застрахованных животных: 216 тысяч голов скота, 6,5 млн птицы и 289 свиней. Всего в регионе на 1 ноября застраховано 6,8 млн голов на сумму в 3,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU