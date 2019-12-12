2019-12-12T16:22:27+03:00
Общество

Башкирия стала одним из лидеров в ПФО по количеству застрахованных сельхозживотных

По объему агрострахования республика уступила трем регионам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В Башкирии застраховано 216 тысяч голов скотаВ Башкирии застраховано 216 тысяч голов скотаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству застрахованных сельхозживотных по итогам девяти месяцев текущего года.

Издание UfacityNews.ru со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков сообщает, ПФО занял первое место в стране по объему агрострахования. В округе лидирующую позицию занимает Самарская область с объемом рынка в 247 млн рублей, далее – Мордовия (194 млн), тройку замыкает Татарстан (165 млн). Башкирия заняла четвертую строчку в рейтинге со 135 млн рублей страховой премии.

Республика также находится на пятом месте по количеству застрахованных животных: 216 тысяч голов скота, 6,5 млн птицы и 289 свиней. Всего в регионе на 1 ноября застраховано 6,8 млн голов на сумму в 3,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи Башкирии проверят отравление ребенка «конфетой»
Жена пропавшего с двумя детьми Артема Мазова в Уфе прокомментировала информацию о прощальной записке
Башкирия стала одним из лидеров в ПФО по количеству застрахованных сельхозживотных
Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
В центре Стерлитамака лежал обмороженный труп мужчины
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев.
В Башкирии ученик младших классов попробовал «жевательную конфету» и попал в реанимацию
В Нефтекамске засняли чудесное спасение строителей, которые застряли в оторвавшейся люльке
Уфимец натравил бойцовскую собаку на бездомных кошек в подъезде
Уфимский ресторатор на элитной иномарке устроил стрельбу в центре города
В Башкирии 18-летний парень попал под трамвай
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой