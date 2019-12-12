Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-12T15:33:11+03:00

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Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор по делу о мошенничестве депутату городского совета Уфы Андрею Носкову. Ранее апелляцию на решение Октябрьского суда, которое было вынесено владельцу строительной фирмы 14 октября, подавали уфимская мэрия и прокуратура.

По версии обвинения, принадлежавшая Носкову компания «Колорит» имела договор с уфимской мэрией на развитие территорий в районе улиц Комсомольской, 50 лет СССР и проспекта Октября и не исполнила обязательств по расселению аварийного жилья. После этого та же фирма без торгов получила под застройку необремененные участки в том же квартале. Владельца организации судили по двум статьям: мошенничество и причинение имущественного вреда Уфе в размере 118 млн рублей. Районный судья Радмир Гаймалеев пришел к выводу, что в действиях предпринимателя не было состава преступления.

Андрея Носкова полностью удовлетворило решение первой инстанции, сообщает «Ъ-Уфа». На заседании в ВС он заявил, что за все время своей деятельности в строительстве, ему удалось построить 500 тысяч квадратных метров жилья, где не было обманутых дольщиков. К тому же бизнесмен перед оглашением вердикта сказал, что раз в стране отмечается День Конституции, то суд должен принять справедливое решение. Оставив в силе приговор районного суда, ВС не уточнил обоснований, поскольку мотивировочная часть пока не готова.

ИСТОЧНИК KP.RU