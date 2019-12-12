2019-12-12T18:01:20+03:00
Общество

Работающие в селах молодые учителя из Башкирии получили гранты по 600 тысяч рублей

Грантами специалистов наградил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 12 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров наградил грантами молодых учителей, работающих в селах республики. Об этом руководитель республики рассказал на своих страницах в соцсетях.

– Мы первые в России запустили такую масштабную программу по поддержке молодых педагогов. В этом году вручаем 100, а начиная со следующего - будем вручать по 150 грантов в размере 600 тысяч рублей, – написал Хабиров.

По словам главы Башкирии, эти гранты они могут потратить на улучшение жилищных условий, повышение квалификации, отдых или автомобиль. Среди победителей учителя математики, русского и башкирского языков, литературы, музыки, истории и информатики. Чести также удостоились физкультурники и трудовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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