2019-12-12T14:43:08+03:00
Происшествия

В центре Стерлитамака лежал обмороженный труп мужчины

Страшную находку ранним утром сделали местные жители
Владислав КАЗАНЦЕВ
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При осмотре трупа полицейские заметили гематому на левом глазу погибшегоПри осмотре трупа полицейские заметили гематому на левом глазу погибшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Стерлитамака шокировал труп мужчины, который лежал в центре города.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», ранним утром 11 декабря горожанин позвонил в полицию и рассказал, что обнаружил возле дома по проспекту Ленина труп неизвестного мужчины.

На место сразу же выехали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. Правоохранители заметили на глазу погибшего застарелую гематому. К тому же у него были явные признаки переохлаждения. Стражи порядка также установили личность мужчины: ему 47 лет, и он бездомный. Тело передали на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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