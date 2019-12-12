В центре Стерлитамака лежал обмороженный труп мужчины

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-12T14:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Стерлитамака шокировал труп мужчины, который лежал в центре города.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», ранним утром 11 декабря горожанин позвонил в полицию и рассказал, что обнаружил возле дома по проспекту Ленина труп неизвестного мужчины.

На место сразу же выехали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. Правоохранители заметили на глазу погибшего застарелую гематому. К тому же у него были явные признаки переохлаждения. Стражи порядка также установили личность мужчины: ему 47 лет, и он бездомный. Тело передали на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU