В Нефтекамске засняли чудесное спасение строителей, которые застряли в оторвавшейся люльке

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-12T13:34:21+03:00

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В Нефтекамске спасли двух строителей, застрявших на огромной высоте в сломанной строительной люльке.

Судя по всему, жуткий случай произошел в Нефтекамске днем 12 декабря. Строители выполняли работы по облицовке стены многоэтажки утеплителем. По неизвестным причинам от одного один из концов строительной люльки, в которой находились как минимум двое рабочих, оторвался трос, и конструкция зависла над пропастью.

К счастью, двух мужчин удалось спасти – их по очереди подняли на крышу, страхуя веревками. Всю картину чудесного спасения заснял один из местных жителей.

Во время работ в Нефтекамске оборвался трос строительной люльки // 12.12.

ИСТОЧНИК KP.RU