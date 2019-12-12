2019-12-12T13:18:41+03:00
Происшествия

Уфимец натравил бойцовскую собаку на бездомных кошек в подъезде

Мужчина снял пса с поводка [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе житель одного из домов на улице Сельской натравил бойцовскую собаку на бездомных кошек в подъезде. Видео с камеры наблюдения в соцсетях обнародовали соседи мужчины.

На записи видно, как мужчина заходит с собакой в подъезд. В это время кошки настороженно смотрят на них. В какой-то момент хозяин отпускает своего питомца с поводка и командует ему нападать на котов. При этом видно, что сам пес сильной агрессии по отношении к ним не имеет, даже когда находится в непосредственной близости – его буквально натравливают.

– Каждый раз так собака гоняет кошек. Эти кошки всегда жили в этом подъезде, их все соседи кормят. А этому мужчине видимо они мешают. Мало того, с собакой гуляет без намордника. Во дворе очень много детишек гуляет. Ранее натравил свою собаку на соседскую, – пишут обеспокоенные жильцы многоэтажки.

По их словам, соседскую собаку после нападения бойцовской пришлось оперировать. Жильцы надеются на помощь полицейских в решении проблемы с нерадивым хозяином пса.

В Уфе хозяин натравил бойцовскую собаку на кошек в подъезде //12.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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