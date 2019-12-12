Уфимский ресторатор на элитной иномарке устроил стрельбу в центре города

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-12T12:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе крупный бизнесмен устроил стрельбу посреди бела дня. Об этом сообщает МВД Башкирии. Инцидент с использованием травматического оружия произошел вчера, 11 декабря, на проспекте Октября, напротив остановки «Юношеская библиотека».

Около пяти часов дня в полицию позвонил 21-летний владелец «десятки». Парень сообщил правоохранителям, что когда он ехал по проспекту, у него произошел конфликт с 50-летним водителем попутного Porche.

Через некоторое время оба остановились на «Юношеской библиотеке». Мужчина вышел из элитной иномарки и подбежал к машине оппонента и начал стрелять из травматического пистолета. Пули угодили в левое переднее стекло, и владелец отечественной легковушки получил травму – по данным источника «КП-Уфа», ушибленную рану левой кисти. После произошедшего стрелок поспешил скрыться.

Благодаря грамотным действиям сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД г. Уфы подозреваемый в нападении был задержан, – передали в МВД.

В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Травмат был изъят.

Собеседник «КП-Уфа» рассказал о личности стрелка. Им оказался довольно крупный и успешный предприниматель. Он занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU