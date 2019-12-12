2019-12-12T12:10:29+03:00
Происшествия

В Башкирии 18-летний парень попал под трамвай

Момент наезда зафиксировала камера наблюдения [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: камера наблюденияфото: камера наблюдения
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В башкирском городе Салавате под трамвай попал 18-летний парень. Молодой человек переходил пути и не смотрел по сторонам. По предварительной информации, он был в наушниках. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах с записи видно, что юноша неторопливо пересекает пути. Дойдя до обочины, он поворачивается и возвращается к рельсам, не утруждая себя глянуть хотя бы в одну из сторон. В этом время по путям мчится трамвай, который на полной скорости сбивает парня. Его отбрасывает на несколько метров. Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. ГИБДД начало разбирательство по факту инцидента.

В Салавате трамвай сбил человека // 12.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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