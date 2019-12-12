В Уфе эвакуировали посетителей Гостиного двора

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-12T10:20:22+03:00

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Сегодня утром, 12 декабря, в Уфе по тревоге эвакуировали посетителей торгово-делового комплекса Гостиный двор. Людей вывели на улицу. На место выезжали сотрудники пожарной службы. Об этом «КП-Уфа» рассказали очевидцы. Как позже стало известно, тревога была учебной, администрация отрабатывала меры по экстренной эвакуации граждан.

– Администрация объекта проводила плановую тренировку по эвакуации людей из здания. На месте находилась пожарная часть-1 22-го отряда ФПС по Башкирии, – прокомментировали с пресс-службе МЧС республики.

Работа Гостиного двора уже восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU