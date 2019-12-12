В Башкирии родители обнаружили тело полуторагодовалого младенца

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-12T09:00:57+03:00

На малыше не было видимых телесных повреждений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В одной из деревень Гафурийского района было обнаружено тело полуторогодовалого мальчика.

Он скончался в собственном доме по неизвестной причине. По предварительной информации, воскресным утром 8 декабря его труп без видимых телесных повреждений нашли родители. Они сразу же вызвали «скорую» и полицейских.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. После осмотра дома они направили труп малыша на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU