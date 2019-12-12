Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на дорогах
Глава Госавтоинспекции в Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, на фиксацию каких нарушений настроены новые камеры вдоль дорог. Пока их всего четыре: превышение скорости, выезд на "встречку", движение по полосе для маршруток или остановка на ней, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения.
- По техническим характеристикам аппаратно-программные комплексы способны на выявление также иных нарушений ПДД, но в настоящее время эти функции не приведены в действие, - объяснил начальник УГИБДД по республике.
Когда камеры начнут работать "на полную" и начнут ли вообще, Гильмутдинов не уточнил.
Напомним, что к 20 декабря в регионе должны заработать 505 новых комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU