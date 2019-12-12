Уфимский нарколог объяснил, поможет ли запрет на снюс остановить отравления

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-12T07:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Запретят ли продажу снюса в России на законодательном уровне - этот вопрос в числе прочих обсуждался накануне в республиканском МВД на пресс-конференции по теме «Борьба с наркопреступлениями». Своим мнением на этот счет поделился врач-психиатр, нарколог высшей категории Азат Асадуллин. По его словам, запретить этот новомодный продукт было бы сложно, да и такие меры вряд ли бы помогли.

- Снюс – это прежде всего никотин. Каким образом его можно изымать? – цитирует нарколога издание Ufacitynews.ru.

Асадуллин отметил, что если в составе продукта содержится никотин, то запрещать придется и сигареты. Эффективнее, по мнению специалиста, отбить у подростков желание употреблять этот продукт. В пример он привел спайсы, которые запрещены, но подростки все равно их курят.

- Разработать алгоритм для того, чтобы человек этого не хотел – вот это, я думаю, задача, и нужно бросить все силы на это. Был жевательный табак, а станет сосательным. Был сосательным, станет нюхательным. Был нюхательным, станет втирательным, – резюмировал врач.

Он также заметил, что до конца действие этого вещества на организм человека не изучено, но его употребление действительно может вызывать привыкание и отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU