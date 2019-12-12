Жуткие фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились в ледовых городках Уфы
Страшные новогодние персонажи поселились в ледовых городках башкирской столицы. Так, в одном из дворов Уфы красуется жуткий Дед Мороз с алыми губами и пустыми черными глазницами. Аналогично выглядит и Снегурочка. Судя по кадрам, опубликованным на сайте ГТРК "Башкортостан", пугающие извания скрыли от глаз прохожих за ограждениями, но их кошмарные лица все равно виднеются из-за них.
А вот жуткую красноглазую крысу - символ наступающего года - прятать не стали. Жители города всерьез волнуются, что такие обитатели ледового городка могут испортить все новогоднее настроение и лишь напугают детей.
ИСТОЧНИК KP.RU