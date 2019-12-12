Жуткие фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились в ледовых городках Уфы

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-12T06:33:36+03:00

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Страшные новогодние персонажи поселились в ледовых городках башкирской столицы. Так, в одном из дворов Уфы красуется жуткий Дед Мороз с алыми губами и пустыми черными глазницами. Аналогично выглядит и Снегурочка. Судя по кадрам, опубликованным на сайте ГТРК "Башкортостан", пугающие извания скрыли от глаз прохожих за ограждениями, но их кошмарные лица все равно виднеются из-за них.

А вот жуткую красноглазую крысу - символ наступающего года - прятать не стали. Жители города всерьез волнуются, что такие обитатели ледового городка могут испортить все новогоднее настроение и лишь напугают детей.

ИСТОЧНИК KP.RU