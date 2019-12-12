2019-12-12T06:06:18+03:00
Общество

В офисе организации «Башкорт» прошел обыск

На этот раз силовики ищут источники финансирования движения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/ "Башкорт"Фото: vk.com/ "Башкорт"
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В офис общественной организации «Башкорт» снова пришли с проверкой, на этот раз - сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Силовики провели обыски, дабы выснить источники финансирования движения.

По данным «Ъ-Уфа», некая группа лиц обратилась к министру внутренних дел Башкирии Роману Дееву, заявив, что организацию финансируют определенные структуры с целью проведения «провокационной деятельности» против разработки шихана Куштау.

Напомним, что в начале декабря офис «Башкорт» уже проверяли сотрудники МЧС и прокуратуры. Одних интересовала пожарная безопасность, другие пришли по анонимному заявлению о якобы экстремистской деятельности движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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