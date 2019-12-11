2019-12-11T21:01:24+03:00
Общество

В Уфе оператор уже второй год не отдает молодоженам их свадебное видео

Отчаявшиеся супруги собираются искать таких же пострадавших, чтобы написать заявление в полицию
Яна БАЗЕКИНА
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Молодые супруги из Уфы поженились еще в начале прошлого года, вот только долгожданное видео со свадьбы вынуждены смотреть лишь на экранах мобильных телефонов, ведь нанятый оператор до сих пор не может смонтировать обещанный свадебный фильм.

Как рассказала уфимка Регина Д. в беседе с телеканалом «Вся Уфа», о молодом и знаменитом операторе она узнала из социальных сетей. Парень работал для именитых журналов, делал съемку для агентств и мог похвастаться восторженными отзывами. Оператор сразу предупредил: заказов много, поэтому раньше чем через 4-6 месяцев видео можно не ждать. Молодожены заплатили немалые деньги и стали ждать, но ни через полгода, ни через год свадебного фильма так и не увидели. Видеограф кормил супругов обещаниями, ссылался на занятость и личные обстоятельства, умолял подождать еще пару деньков - но так и ничего не сделал.

Сейчас супруги ищут таких же пострадавших от действий нерадивого оператора, чтобы написать коллективную жалобу в полицию и вернуть свои деньги, ведь долгожданного фильма, похоже, они уже не увидят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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