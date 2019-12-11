В Уфе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла многодетная мать

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-11T20:00:29+03:00

30-летний Урал Я. за смерть двух женщин получил три года в колонии-поселении

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Сегодня, 11 декабря, в Кировском районном суде вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли две женщины и пострадал маленький ребенок. Страшная авария произошла 10 августа 2018 года, когда в Уфе, на автодороге Уфа-Шакша столкнулись сразу три автомобиля – «Рено», «БМВ» и «Шкода». Тогда погибли две пассажирки «Дастера» - мать троих детей из Иглинского района, а также ее сестра. Водитель иномарки, еще одна молодая пассажирка и двухгодовалый мальчик получили травмы и оказались на больничной койке.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», виновником ДТП был признан молодой водитель «БМВ», который серьезно превысил скорость и обгонял машины на трассе. И хотя в зале суда Урал Я. пытался всех уверить, что ехал с положенной скоростью, проведенная экспертиза показала, что лихач гнал со скоростью 110 километров в час, при этом не соблюдал правила движения, что и привело к трагедии.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Сообщается, что сам Урал был сильно разочарован излишне, по его мнению, суровым приговором: мужчина надеялся на условный срок, ведь ранее он выплатил моральную компенсацию пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU