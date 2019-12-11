2019-12-11T19:07:50+03:00
Общество

Уфимский нарколог объяснил, действительно ли снюс вреден для подростков

По словам специалиста, эта новинка может вызвать зависимость и отравление
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Сегодня днем 11 ноября, в республиканском МВД состоялась пресс-конференция по теме «Борьба с наркопреступлениями», в ходе которой поднимался очень важный вопрос – действительно ли так опасно употребление снюса для подростков. Часто в СМИ появляются сообщения об отравлении молодежи новомодным никотиносодержащим продуктом, а учителя и родители бьют тревогу, заявляя, что едва ли не каждый третий подросток хоть раз да пробовал опасную новинку.

Как рассказал врач-психиатр и нарколог высшей категории Азат Асадуллин, употребление снюса действительно может вызвать и привыкание, и даже отравление, но до конца действие этого вещества на организм человека не изучено. Так же сложно определить, действительно ли в снюсе используется табак дешевых сортов и синтетический никотин, ведь серьезных исследований на этот счет не проводилось.

Азат Асадуллин уверен, что детям просто необходима альтернатива – любимое хобби, занятия спортом, культурные мероприятия, тогда у него будет меньше времени на опасные эксперименты со своим здоровьем.

Другое дело, если под видом «безобидного» жевательного табака маскируются наркотические вещества (например, синтетический никотин может действовать на опиоидные рецепторы), тогда повальное увлечение подростков снюсом может быть очень опасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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